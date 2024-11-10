Интерес россиян к съемному жилью значительно вырос после отмены льготной ипотеки

Россияне после отмены льготной ипотеки стали повально снимать жилье. Об этом сообщила «Лента.ру».

По данным издания, в то же время из-за бума выросла и стоимость съемного жилья. Например, аренда однокомнатной квартиры в Москве будет в среднем стоить около 100 тыс. рублей в месяц, но некоторые арендодатели предлагают и более доступные варианты.

Руководитель департамента аренды компании «Миэль» Мария Жукова рассказала изданию, что сейчас в новостройках спальных районов столицы можно купить квартиру за 9–10 млн рублей. А сдают такие квартиры в среднем за 40–45 тысяч рублей. За год доход для арендодателя составит 480 тысяч рублей — это около 4,8$ тыс. годовых. Таким образом, недвижимость окупится через 17–20 лет, подсчитала она.

Статистика показала, что осенью 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 23%, а цены — в среднем на 10%. В крупных городах России средняя аренда стоит до 25 тыс. рублей за однокомнатную квартиру и до 32 тысяч рублей — за двухкомнатную.

Ранее стало известно, что жители регионов стали в 1,5 раза реже брать ипотеку.