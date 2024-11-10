В Мексике обнаружили индейский храм с вратами в загробный мир

Археологи Национального института антропологии (НИА) обнаружили в Мексике индейский портал в мир мертвых. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты обратили внимание на результаты исследования почвы и фундамента под католической церковью Сан-Пабло-Апостол. Здесь специалистам удалось обнаружить пустоты, растянувшиеся на большое расстояние.

По словам археологов, глубина пустот составляла 30 метров. Находку сделали в городе Древняя Митла на юге страны. По данным археологов, здесь проживали индейцы-сапотеки. Они приносили людей в жертву. Археологи обнаружили здесь в том числе останки детей. Утверждается, что проживавшие в Митле люди поклонялись Солнцу и Луне. Властители подземных чертогов Коки Безелао и Ксонакси Кекуя были покровителями города. Его название переводится как «место мертвых». Сама Митла якобы выполняла функции портала в мир мертвых.

В ноябре сообщалось, что британские археологи обнаружили лопату, возраст которой составляет примерно 3000 лет.

Ранее ученые нашли в Таджикистане артефакты возрастом 150 тыс. лет.