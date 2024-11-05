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Британские археологи обнаружили лопату возрастом 3000 лет

Goodnewsnetwork: в Англии археологи нашли 3000-летнюю лопату

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Wessex Archaeology/Arne project at Poole Harbour

Британские археологи обнаружили лопату, возраст которой примерно 3000 лет, пишет Good News Network. По словам ученых, это открытие поможет им лучше понять быт людей, живших до нашей эры.

Археологи обнаружили лопату, возраст которой оценивается в 3000 лет, в ходе раскопок в гавани Пул на юго-восточном побережье Великобритании. Находка, выполненная из дуба, является одним из старейших и наиболее сохранившихся деревянных инструментов, когда-либо найденных в стране.

Исследования показывают, что лопата относится к среднему бронзовому веку, когда, вероятно, на территории современной Англии жили временные поселения. Археологи отмечают, что сложный ландшафт региона помог сохранить этот артефакт в приемлемом виде.

«Когда мы начали извлекать лопату, стало очевидно, что это уникальная находка», — заявил Эд Трежер из Уэссекской археологической службы.

Радиоуглеродное датирование подтвердило возраст лопаты, что дает дополнительные возможности для исследования жизни людей в этом районе более 3000 лет назад.

Ранее ученые нашли в Таджикистане артефакты возрастом 150 тыс. лет.

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