Ученые нашли в Таджикистане артефакты возрастом 150 тыс. лет

Международная группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме и Национальной академии наук Таджикистана нашли многослойный археологический памятник в долине реки Зерашван в центральной части Таджикистана. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

По словам археологов, находки в месте, известном как Сои Хавзак, представляют важные доказательства того, что здесь пролегал важный маршрут миграции и развития человека.

Команда обнаружила богатый набор каменных орудий, костей животных и древней растительности, которые датируются различными периодами в диапазоне от 20 тыс. до 150 тыс. лет назад.

Ученые отметили, что долина Зеравшана была известна историкам как маршрут Шелкового пути. Однако за десятки и сотни тысяч лет до этого здесь располагалось ключевое направление человеческой экспансии.

«Регион мог служить миграционным маршрутом для нескольких видов людей, таких как современный Homo sapiens, неандертальцы или денисовцы, которые могли сосуществовать в этой области, и наше исследование направлено на то, чтобы выяснить, кто были люди, населявшие эти части Центральной Азии, и характер их взаимодействия», — уточнили авторы исследования.

Ранее ученые нашли один из старейших храмов в Израиле.