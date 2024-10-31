Родовой сертификат: что это такое, для чего нужен и как его получить

Во время беременности и после появления ребенка на свет каждая женщина в России имеет право на бесплатную медицинскую помощь в государственных медучреждениях. Регулирует это право программа родовых сертификатов. До 2021 года такие документы выдавались в бумажном виде, а сейчас формируются исключительно электронно. Для чего нужен такой сертификат, как его получить и на какие услуги он распространяется, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое родовой сертификат и зачем он нужен

В 2006 году по приказу министерства здравоохранения и социального развития существовало до 2012 года, затем было разделено была утверждена форма родового сертификата. Он представлял из себя документ, который выдавали будущей маме, обратившейся за медицинской помощью по поводу беременности в женскую консультацию.

Бланк сертификата состоял из трех отрывных талонов. После заполнения всех данных один талон оставался в женской консультации, где наблюдалась женщина, а второй будущая мама предоставляла в роддом непосредственно при поступлении с схватками. Для роддома этот сертификат был гарантией того, что услуги, оказанные каждой конкретной пациентке, будут оплачены Фондом социального страхования. Третий талон роженица предоставляла в поликлинику при постановке малыша на учет.

Родовой сертификат дает право на получение услуг по оказанию медицинской помощи, правовой психологической и медико-социальной помощи. А еще он позволяет получать поликлинические услуги для ребенка в течение первого года жизни.

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Программа родовых сертификатов значительно поменяла всю систему родовспоможения: после введения этого инструмента медучреждения стали получать средства не за койко-место, а за помощь, оказанную реальным пациенткам. Для медицинских учреждений средства, полученные по программе, стали дополнительным источником финансирования, при условии, что вся помощь была оказана качественно и в полном объеме.

«Родовой сертификат позволяет беременным женщинам и молодым мамам встать на учет во время беременности, бесплатно проходить необходимые обследования до родов и в послеродовой период, что очень важно для здоровья наших женщин и их малышей. Очень удобно то, что беременной не нужно оформлять документ самой, за нее это сделает медицинская организация. Главное — представить необходимые документы», – рассказала «Газете.Ru» уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Что такое электронный родовой сертификат

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В июле 2021 года родовой сертификат оцифровали: он принял форму электронного документа. Бумажный вариант был отменен и на руки женщине больше не выдается. При этом суть сертификата не изменилась: женщины по-прежнему получают услуги по оказанию медицинской, правовой психологической и медико-социальной помощи.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Наро-Фоминского перинатального центра, в настоящее время родовой сертификат и его талоны формируют и заполняют онлайн сотрудники медицинских учреждений.

«Данные о женщине хранятся в единой информационной системе и передаются региональным фондам автоматически. Качество оказанных медицинских услуг оценивается по специальным критериям. Если услуги были выполнены некачественно, то СФР оплатит их в неполном объеме»,

– подчеркнули в перинатальном центре.

В настоящее время стоимость родового сертификата составляет 12 тыс. рублей.

Как оформить родовой сертификат

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Чаще всего родовой сертификат формируют в женской консультации:

в 30 недель, если женщина беременна одним ребенком;



в 28 недель, если женщина беременна двумя или более детьми.

Государство оплачивает только услуги, оказанные медицинскими организациями в рамках ОМС. Соответственно, если женщина наблюдается в платной клинике и рожает ребенка тоже в платной организации, родовый сертификат сформирован не будет.

Если беременная наблюдалась в платной клинике, но рожать решила в государственном роддоме, родовый сертификат будет сформирован в роддоме.

Чтобы оформить родовой сертификат, нужно предоставить врачу:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность: удостоверение личности офицера или военный билет — для военнослужащих, свидетельство о рождении — для девочек младше 14 лет; документ, подтверждающий проживание(пребывание) на территории Российской Федерации (например, статус беженца или вид на жительство);



полис ОМС;



СНИЛС.

Кстати, если у женщины на момент родов нет СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования или регистрации по месту жительства, родовый сертификат медицинская организация все равно сформирует. Просто в нем будет отмечено, почему этих документов у человека не было.

Сертификат также может быть оформлен в детской поликлинике, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка в течение первого года жизни.

Какие услуги можно получить по родовому сертификату

В родильных домах и перинатальных центрах разных городов страны список услуг, доступных женщинам в период беременности, а также услуг по оказанию медицинской помощи может отличаться. Он зависит от кадрового обеспечения и квалификации медицинского персонала, наличия возможностей для круглосуточного оказания медицинской помощи, анестезиолого-реанимационной службы, материально-технического оснащения.

В пресс-службе в подмосковного Наро-Фоминского перинатального центра рассказали, как у них устроено сопровождение беременных в рамках программы родовых сертификатов.

В женской консультации центра доступно:

индивидуальное сопровождение беременности: персонализированная поддержка каждой беременной и связь с врачом круглосуточно посредством участия в чатах;



запись к специалистам и на анализы;



информирование о плановой госпитализации;



послеродовый патронаж.

Занятия в школе материнства

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В Наро-Фоминском перинатальном центре занятия проводятся шесть дней в неделю. Они включают в себя:

уход за новорожденным;



секреты грудного вскармливания;



встречи с врачами родового отделения и акушерками;



консультации эндокринолога, нутрициолога;



йога для беременных;



методы релаксации;



занятия с клиническим психологом.

Родовое отделение:

роды в индивидуальных боксах;



роды в центре мягких родов.

Послеродовое отделение

В этом отделении женщины получают услуги по родовому сертификату в послеродовой период.

Послеродовая реабилитация на ранних этапах – через 6-8 часов после родов и поздняя реабилитация – через 1,5 мес. после родов на базе дневного стационара.



Реабилитация новорожденных. В Детском соматическом отделении дети, рожденные раньше срока или с патологиями проходят двухнедельный курс реабилитации, а затем – несколько курсов в первые два года жизни в зависимости от сложности диагноза.



Выхаживание новорожденных в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. В центре выхаживают детей весом от 500 грамм.

«На всех этапах и во всех отделениях работает служба заботы о пациентах, которая помогает мгновенно решать различные вопросы наших пациентов от бытовых до организационных. У нас есть общий чат, куда пациенты могут писать свои просьбы», – добавили в пресс-службе Наро-Фоминского перинатального центра.

Услуги детских поликлиник по родовому сертификату

Большой и важный блок услуг по родовому сертификату предоставляют поликлиники. Медучреждения получают средства за каждого ребенка, поставленного на учет в течение первого полугодия жизни в возрасте до трех месяцев, а также, за каждого ребенка, поставленного на учет в течение второго полугодия жизни.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе отделения Социального фонда по Москве и Московской области, все необходимые для оплаты сведения фонд получает автоматически, в рамках межведомственного взаимодействия.

В частности, в ОСФР стекаются данные о постановке беременной на учет в женской консультации, информация об успешно принятых родах и оказанных услугах по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

Всего в 2024 году в Москве и Подмосковье с помощью родовых сертификатов 283,4 тысячи женщин и новорожденных получили различные услуги в медицинских учреждениях.