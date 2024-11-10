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В Казани стая собак растерзала 48-летнюю продавщицу, которая шла на работу

В Татарстане стая собак растерзала женщину, шедшую на работу

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Виталий Залесский/РИА Новости

В Татарстане возбуждено уголовное дело после нападения собак на местную жительницу, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в поселке Самосырово. 48-летняя сотрудница «Пятерочки» утром уехала на работу. По предварительной информации, женщина решила срезать путь и пройти через производственную базу. До магазина она не дошла и вечером домой не вернулась. Родные забили тревогу.

Пропавшую искали жители двух поселков. Женщину обнаружили на пустыре. Спасти ее не удалось. На россиянку могли напасть собаки, которые проживают на территории базы. На ее теле обнаружены многочисленные укусы, одежда пострадавшей была разодрана, некоторые части тела обглоданы до костей.

В мэрии Казани сообщили, что на территории базы живет не менее четырех десятков собак, но хозяин предприятия не пускает на объект специалистов службы отлова.

«На каком основании там живут собаки, какой за ними организован уход и контроль — это теперь предстоит выяснить следствию», — сообщил замглавы исполкома администрации Казани Искандер Гиниатуллин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Амурской области собака изуродовала лицо ребенку.

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