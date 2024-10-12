Снимавшая репортаж журналистка спасла мать с четырьмя детьми из затопленного дома

Во Флориде женщина и четверо ее детей были спасены из затопленного дома журналисткой, приехавшей снимать репортаж о последствиях урагана «Милтон». Об этом сообщает телеканал WFLA.

На этой неделе Эмбер Генри вместе со своими детьми оказалась в ловушке из-за прибывающей воды, которая быстро затопила район Лейкленд в округе Полк. Женщина рассказала, что испугалась за жизнь детей, когда холодильник в ее доме поплыл.

«Я позвонила маме и сказала, что, по-моему, я и мои дети вот-вот утонем», — вспоминает американка.

Семья успела перебраться в пустующий соседский дом, который находился выше по улице. Там вода доходила Эмбер только до колен. Женщина позвонила в 911, но спасатели объяснили, что не могут прийти на помощь из-за слишком опасных условий. Тогда мать семейства высунулась в окно и стала кричать.

В этот момент поблизости оказалась журналистка Бет Руссо из WFLA вместе со своей съемочной группой. Она услышала женский крик и придумала, как спасти находящихся внутри людей. Фарами своего автомобиля она осветила дорогу, чтобы показать семье выход из западни, и это сработало.

Эмбер и ее дети смогли выбраться из дома и дойти до безопасного места вброд. Сейчас они находятся в приюте.

На этой неделе на Флориду обрушился ураган «Милтон», его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. Местные власти сообщили о нескольких пострадавших.

Ранее мужчину нашли в океане в 48 км от берега на дрейфовавшем холодильнике после «Милтона».