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В РФ захотели бесплатно давать квартиры полицейским-пенсионерам

В Госдуме предложили давать квартиры полицейским-пенсионерам

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России предложили бесплатно выдавать квартиры сотрудникам полиции, которые уже вышли на пенсию. Соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму депутаты от ЛДПР, пишут «Известия».

«Обеспечение жильем полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в органах внутренних дел», — подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и заметил, что эту льготу в настоящее время удается получить немногим.

По информации депутата, в очереди за квартирой в структуре МВД стоят свыше 87 тысяч человек. В связи с этим ЛДПР выступила с инициативой решить эту проблему системно и поэтапно.

Парламентарии считают, что необходимо обеспечить жильем в течение трех лет тех, кто стоит в очереди, а уже с 2027 года гарантированно предоставлять квартиры.

В июне этого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оплата труда сотрудников органов внутренних дел требует пересмотра с увеличением бюджетного финансирования. Она обратила внимание на «абсолютно неконкурентную» зарплату участковых, которая зачастую меньше, чем у курьеров или водителей такси. По словам спикера Совфеда, «вопрос уже перезрел» и не замечать проблему уже нельзя.

Ранее Колокольцев заявил об усугублении нехватки личного состава МВД России.

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