В Минздраве рассказали об успехах России в лечении рака

Российская онкологическая служба занимает передовые позиции в мире по некоторым методам лечения рака. Об этом ТАСС заявил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Например, в таких методах лечения, как реконструктивно-пластическая хирургия, радиоэмболизация, протонная и брахитерапия. Есть технологии, которые практически не применяются за рубежом в силу их невероятной сложности и стоимости», — сказал специалист.

По словам Каприна, зарубежные коллеги продолжают следить за успехами России. Это видно по количеству онлайн-подключений к научным мероприятиям, которые проводят российские специалисты, уточнил онколог.

В октябре врачи-онкологи и анестезиологи-реаниматологи Сеченовского Университета нашли уникальное применение ксенону, который используется для восстановления героиновых наркоманов. Ксенон применяется как средство для снижения у пациентов побочных эффектов после химиотерапии.

Ранее россиянам рассказали, как биоинформатика помогает лечить рак.