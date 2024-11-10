Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве рассказали об успехах России в лечении рака

Онколог Каприн: РФ занимает передовые позиции по некоторым методам лечения рака

close

Российская онкологическая служба занимает передовые позиции в мире по некоторым методам лечения рака. Об этом ТАСС заявил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Например, в таких методах лечения, как реконструктивно-пластическая хирургия, радиоэмболизация, протонная и брахитерапия. Есть технологии, которые практически не применяются за рубежом в силу их невероятной сложности и стоимости», — сказал специалист.

По словам Каприна, зарубежные коллеги продолжают следить за успехами России. Это видно по количеству онлайн-подключений к научным мероприятиям, которые проводят российские специалисты, уточнил онколог.

В октябре врачи-онкологи и анестезиологи-реаниматологи Сеченовского Университета нашли уникальное применение ксенону, который используется для восстановления героиновых наркоманов. Ксенон применяется как средство для снижения у пациентов побочных эффектов после химиотерапии.

Ранее россиянам рассказали, как биоинформатика помогает лечить рак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами