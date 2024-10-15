В России для больных раком применят метод восстановления героиновых наркоманов

Врачи-онкологи и анестезиологи-реаниматологи Сеченовского Университета нашли уникальное применение ксенону, который используется для восстановления героиновых наркоманов. Ксенон применяется как средство для снижения у пациентов побочных эффектов после химиотерапии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Максимальный химиотерапевтический удар является одним из самых важных этапов лечения, – он быстро снижает опухолевую нагрузку и позволяет перейти к следующему этапу лечения – лучевой терапии или хирургическому лечению. Однако химиотерапия обладает токсическим действием на органы и ткани, из-за чего дозу приходится снижать, а иногда и вовсе прерывать курс химиотерапии, что не лучшим образом сказывается на борьбе с раком.

«Иногда мы вынуждены прерывать курс химиотерапии у пациентов по значительно более серьезным причинам, чем возникновение у больного тошноты или рвоты. Острый коронарный синдром, нарушение мозгового кровообращения, тромбоэмболия – все эти осложнения могут появиться у пациента в ходе химиотерапии и стать причиной для ее дальнейшей отмены», – рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Сеченовского Университета, директор НМИЦ по профилю «анестезиология и реаниматология» Андрей Яворовский.

Ксенон может решить эту проблему. Это газ без цвета и запаха, обладающий уникальными свойствами – обезболивающим, расслабляющим, успокаивающим. Но самое главное – органопротективными, он защищает сосудистое русло, эндотелий, которые отвечают за нормальное кровоснабжение тканей. Ксенон, являясь анестетиком, не имеет кардиотропного действия, – он не замедляет работу сердца, не вызывает выраженного снижения давления.

«История применения ксенона в медицине очень интересна. Николай Евгеньевич Буров, известный советский ученый, врач-анестезиолог, один из первых разработал и отработал методологию проведения ксеноновой анестезии. Уже в ХХ веке врачи отмечали обезболивающий, расслабляющий эффект ксенона даже на низких концентрациях. Затем ксенон начали применять врачи-психиатры и наркологи для снятия героинового абстинентного синдрома, и заметили положительное воздействие ксенона на психику пациента с наркотической зависимостью - успокаивает, снижает уровень тревожности, улучшает настроение», – рассказал «Газете.Ru» медицинский компании «ИнертГаз Медикал», которая разработала используемый в исследовании препарат для ингаляций ксеноном, Антон Лобода.

Сейчас ученые начали первое в мировой практике исследование ксенона, как органопротективного средства при онкологии. Пациенты, которые получают высокодозную химиотерапию, будут разделены на две группы. Одна группа пациентов на протяжении двух недель будет получать ингаляции ксеноном, другая - плацебо, кислородно-воздушную смесь. Ингаляции будут проводиться трижды по 30 минут во время получения химиотерапии, и дважды после ее сеанса. Далее будет проводиться оценка органов и систем пациентов: оценка маркеров повреждения головного мозга, почечного повреждения, печени, миокарда.

Промежуточные результаты исследования будут анонсированы в конце 2024 года.

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