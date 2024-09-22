Россиянам рассказали, как биоинформатика помогает лечить рак

Рак — это одно из самых распространенных и опасных заболеваний в мире. И его лечение до сих пор не дает гарантии выздоровления. Ведущий специалист по анализу данных и биоинформатике международной компании «TargetGene Biotechnologies» Мария Дьякова рассказала «Газете.Ru» о том, как современные технологии уже сейчас используются в борьбе с онкологией.

По ее словам, биоинформатика — это направление, которое позволяет объединить сразу несколько наук: биологию, химию, генетику, медицину, математику, статистику и компьютерные технологии. Эта комбинация позволяет извлекать новые знания из биологических или медицинских данных.

«Биоинформатика помогает врачам и ученым находить мутации в генах, вызывающие болезни, быстро распознавать заболевания по результатам анализов и диагностики. Также это возможность прогнозировать риски для здоровья человека и в целом делать медицину более точной и доступной. Помимо этого, биоинформатика используется при разработке новых лекарств и изучения заболеваний, таких как рак, коронавирус, СПИД и других», — объяснила она.

Эксперт отмечает, что в отличие от заболеваний, вызванных вирусами или бактериями, рак — это изменение собственных клеток человека. Он возникает, когда клетки организма начинают бесконтрольно делиться и формировать опухоли, которые могут проникать в другие ткани и органы. От большинства видов рака не существуют прививок или средств профилактики, а с возрастом риск заболеть существенно увеличивается. Именно поэтому его очень сложно диагностировать и лечить.

«Однако если диагностировать рак на начальных этапах, до его распространение в другие органы, выживаемость пациентов может быть очень высокой и достигать 100%, как в случае с раком груди. И именно здесь, когда так важна точность и скорость, биоинформатика становится незаменимым помощником врачей и пациентов», — добавила Дьякова.

Так, компьютерные программы помогают автоматически распознавать рак на ранних стадиях по анализам крови, радиографическим снимкам или ультразвуковой диагностике. Также анализ тканей, поврежденных раком, позволяет определить, какие именно мутации привели к его появлению, а следовательно, и подобрать эффективное лечение.

«Можно изменить собственные иммунные клетки человека так, чтобы они уничтожали раковые клетки, при этом не повреждая здоровые. Возможно и создание антител к рецепторам раковых клеток, и блокировка их распространения в другие органы. Все это было бы невозможно без биоинформатики. Ведь проанализировать такой объем данных в ручную у врача займет несколько месяцев, а у программы — пару минут», — подчеркнула эксперт.

Она заявила, что биоинформатика — это самое быстро развивающееся направление как в России, так и во всем мире в настоящий момент. Все больше специалистов выпускается ВУЗами, все больше программного обеспечения для врачей и ученых создается IT компаниями.

«В ближайшем будущем персонализированная медицина станет более распространенной, а многие смертельные заболевания перейдут в разряд обычных — излечимых болезней. Развитие и применение компьютерных технологий в биологии и медицине существенно сократит время на появление новых лекарств с 10-15 лет до 1-2 лет, а развитие диагностики — уменьшит количество летальных случаев», — резюмировала Дьякова.

Ранее биогеронтолог объяснил, реально ли вылечить человечество от старости.