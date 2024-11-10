Талибы впервые примут участие в конференции ООН по климату

Делегация «Талибана» (организация запрещена в России) впервые примет участие в климатической конференции ООН СОР29 в Азербайджане. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря МИД Афганистана Абдула Кахара Балхи.

«Делегация афганского правительства будет в Баку», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

СОР29 пройдет с 11 по 22 ноября в Баку. Ключевыми темами конференции станут технологические инновации в энергетике и образовании для новых поколений, поддержка инициатив молодежи в борьбе с изменением климата, а также справедливый энергетический переход.

В июне официальная делегация «Талибана» прибыла на ПМЭФ. Визит проходил на фоне предложения МИД и Минюста России об исключении движения из списка террористических организаций. Такое решение уже приняли в Казахстане под предлогом экономического сотрудничества. Станут ли эти шаги прологом к мировому признанию талибов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее талибы выразили надежду на то, что при Трампе США исключат их из списка террористов.