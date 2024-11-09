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Из-за сбоя в движении поездов три «Ласточки» опаздывают в Петербург

Поезда на Приозерском направлении приезжают в Санкт-Петербург с опозданием

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

На Приозерском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошел сбой, который сказался на графике движения пригородных поездов в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«Сегодня, 9 ноября в 16:35 по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов, следующих в Санкт-Петербург», — говорится в посте (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Согласно ОЖД, поезда № 7584 «Ласточка» из Кузнечного, № 6540 из Васкелово и № 6544 из Сосново в Петербург могут задержаться на 60 минут. Сотрудники Октябрьской железной дороги делают все для того, чтобы поезда как можно скорее вернулись в график.

В сентябре в столичном метрополитене за день произошло два сбоя в движении поездов. Причиной одного из них на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии стал самокат на путях. Вторая неполадка произошла после того, как на рельсы на западном участке Филевской линии упал человек.

Ранее во Франции рассказали, кто может стоять за диверсиями на железных дорогах перед стартом ОИ.

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