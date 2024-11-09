Из-за сбоя в движении поездов три «Ласточки» опаздывают в Петербург

На Приозерском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошел сбой, который сказался на графике движения пригородных поездов в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«Сегодня, 9 ноября в 16:35 по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов, следующих в Санкт-Петербург», — говорится в посте (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Согласно ОЖД, поезда № 7584 «Ласточка» из Кузнечного, № 6540 из Васкелово и № 6544 из Сосново в Петербург могут задержаться на 60 минут. Сотрудники Октябрьской железной дороги делают все для того, чтобы поезда как можно скорее вернулись в график.

В сентябре в столичном метрополитене за день произошло два сбоя в движении поездов. Причиной одного из них на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии стал самокат на путях. Вторая неполадка произошла после того, как на рельсы на западном участке Филевской линии упал человек.

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