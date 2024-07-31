Опубликованы данные анкеты, якобы принадлежащей Дурову

Опубликованы данные анкеты, якобы принадлежащей основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщает RT.

«Рост — 176, вес — 72, профессия — программист, предприниматель», — говорится в анкете.

Миллиардер 29 июля объявил себя отцом более 100 биологических детей в 12 странах. Дуров 15 лет назад стал донором спермы. По словам бизнесмена, на это его впервые уговорил друг, который не мог зачать ребенка с женой. А теперь миллиардер заявил о планах по раскрытию своей генетической информации, чтобы помочь своим биологическим детям найти друг друга.

Позже сообщалось, что заявление Дурова о том, что он является биологическим отцом более чем 100 детей по всему миру, может привести к массовому возникновению судебных исков в случае публикации его ДНК-кода.

Telegram-канала «Лобушкин молнит» сообщила, что на DEX-биржах запустился мемкоин (криптовалюта, привязанная исключительно к вирусному событию. – «Газета.Ru») Durov's Sperm Prime (SPERM) в честь Павла Дурова, название которого можно дословно перевести как «Цена спермы Дурова».

Ранее Маск прокомментировал сообщение Дурова о наличии более 100 детей.