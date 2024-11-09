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Следователи проведут проверку после сообщения о «банде педофилов» в Перми

В СК заявили, что проверят сообщение Мизулиной о «банде педофилов» в Перми

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следователи проверят сообщение о «банде педофилов» в Перми. Об этом сообщило управление СК РФ по Пермскому краю в Telegram-канале.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram сообщение о том, что в Перми завелась «целая банда педофилов», которая шантажирует девочек 8-12 лет, прося скинуть им интимные фотографии и снимая с ними видео.

Мизулина написала, что попросит СК провести проверку.

«В Перми следователями СК России по информации, размещенной в социальных медиа о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних, проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

В данный момент следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на особом контроле руководителя регионального СУ Дениса Головкина, добавили в ведомстве.

В августе сообщалось, что в Нижнем Новгороде неизвестные просили интимные фото у 13-летних девочек и потом шантажировали их.

Ранее многодетный отец попал под суд за 491 акт надругательства над дочерью.

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