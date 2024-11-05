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Мужчина попал под суд за 491 акт надругательства над дочерью

В Германии судят мужчину, который 491 раз подверг дочь сексуальному насилию

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Германии мужчина накачивал дочь наркотиками, чтобы ее насиловать. Об этом сообщает Bild.

Согласно материалам дела, 41-летний Александр П. из Цвайбрюккена подверг свою несовершеннолетнюю дочь сексуальному насилию 491 раз с декабря 2021 года. Пострадавшая переехала к отцу, когда ей было 15 лет. В то время мужчина жил со своей новой женой и тремя детьми в Сааре. Он стал приходить в комнату к старшей дочери три раза в неделю по ночам и убеждал ее в том, что большинство детей находятся в сексуальных отношениях со своими отцами.

По словам прокурора, начиная с февраля 2023-го по конец марта 2024 года обвиняемый насиловал дочь практически ежедневно. Чтобы сделать 18-летнюю девушку беспомощной, мужчина накачивал ее наркотиками, среди которых были амфетамины, каннабис и экстази. Судебный процесс над педофилом продолжается.

Ранее в Перми отец-педофил полгода насиловал шестилетнюю дочь.

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