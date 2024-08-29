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Мошенники выманили приватные фото у 13-летних девочек и разослали их знакомым

Шантажисты получили интимные фото у 13-летних нижегородок и распространили их

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Depositphotos

Неизвестные требовали интимные фото у 13-летних нижегородок, чтобы шантажировать их. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как говорится в публикации, взрослые мужчины познакомились с девочками в интернете и вели с ними непристойную переписку. Незнакомцы заставили школьниц сделать приватные кадры и прислать им их, а затем стали шантажировать жертв.

По всей видимости, они вымогали у девочек деньги, а затем все же разослали полученные фото и видео их знакомым.

Уже известно, что в одном из случаев несовершеннолетняя общалась со злоумышленников почти 10 месяцев. В конце концов родители пострадавших узнали об этом и обратились в полицию. Делом займется Следственный комитет.

Ранее осужденный за педофилию вел из колонии переписку с девочкой и требовал у нее личные фото.

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