Мошенники выманили приватные фото у 13-летних девочек и разослали их знакомым

Неизвестные требовали интимные фото у 13-летних нижегородок, чтобы шантажировать их. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как говорится в публикации, взрослые мужчины познакомились с девочками в интернете и вели с ними непристойную переписку. Незнакомцы заставили школьниц сделать приватные кадры и прислать им их, а затем стали шантажировать жертв.

По всей видимости, они вымогали у девочек деньги, а затем все же разослали полученные фото и видео их знакомым.

Уже известно, что в одном из случаев несовершеннолетняя общалась со злоумышленников почти 10 месяцев. В конце концов родители пострадавших узнали об этом и обратились в полицию. Делом займется Следственный комитет.

Ранее осужденный за педофилию вел из колонии переписку с девочкой и требовал у нее личные фото.