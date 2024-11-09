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В Подольске 10-летняя девочка зарезала сестру после требования помыть тарелки

Mash: в Подмосковье девочка убила сестру из-за требования помыть посуду

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Shutterstock

В Подольске 10-летняя девочка убила сестру, после того как та потребовала помыть за всеми посуду. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, родители Наргизы и ее 13-летней сестры — мигранты, которых часто не бывает дома из-за работы. Обычно девочки не ссорились, но на днях, когда родители уехали зарабатывать деньги и оставили детей одних, между сестрами произошел конфликт во время уборки.

«Старшая стала дразниться и морально давить на младшую. Говорила, это ее обязанность — мыть тарелки, приборы и кружки», — пишет Mash.

Из-за этого Наргиза напала на сестру, а когда поняла, что произошло, вызвала скорую, но врачам не удалось спасти девочку.

Месяц назад в Самарской области 13-летняя девочка, предположительно, покусала и зарезала двух собственных сестер. Погибшие были от другого отца. Он бил мать девочки. Ребенок умолял маму уйти от отчима, однако женщина всегда его прощала. После убийства школьница сама во всем призналась, написав матери сообщение «Это я! Ахахах».

Ранее маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил дочь у бывшей жены в Москве.

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