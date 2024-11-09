Для защиты от НАТО учителя в Воронежской области надели шапочки из фольги

В результате розыгрыша учителя семи школ в Воронежской области сделали и надели шапочки из фольги, якобы защищающие от воздействия спутников НАТО. Об этом сообщает RTVI.

Акцию организовал белорусский пранкер Владислав Бохан. Чтобы придать своим словам убедительности, он назвал шапочки «Шлемами Отечества» и сослался на «Единую Россию».

В своем YouTube-канале Бохан пояснил, что «по нашей легенде, злобные натовцы планируют облучать физически и биологически русский народ». Поэтому учителям было предложено «обучиться сопротивляться этому с помощью примитивных средств защиты, как шапочка из фольги».

В ход пошел некий «старый бланк» с логотипом «Единой России», а текст составлен нейросетью, которую предварительно обучили «чиновничьему языку». В «приказе», в числе прочего, были описаны последствия невыполнения указаний.

По утверждению Бохана, в результате «акцию» провели семь школ, среди которых Бобровский образовательный центр «Лидер», Криушинская СШ №3, Колодезянская СОШ и другие.

На представленной видеозаписи одна из педагогов образовательного центра «Лидер» пояснила, что изготовление шапочек из фольги — интересное и творческое занятие, а также «важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою Родину от внешних угроз». По ее словам, шапочка должна стать «символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов».

23 октября сообщалось, что учительница из Подмосковья провела урок в дуршлаге, за что была отстранена от работы.

Позже она пояснила свой поступок. По словам женщины, недавно в школу пришли девочки в хиджабах, еще один молодой человек во время занятий носил шапочку из фольги. Своим появлением в дуршлаге педагог хотела показать, как такие ученики выглядят со стороны.

Ранее пранкер спровоцировал остановку поездов в петербургском метро.