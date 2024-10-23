Учительница из Подмосковья, которая вела урок в дуршлаге, объяснила свой поступок

Учительница из Подмосковья, которая пришла в школу в дуршлаге, объяснила свой поступок. Ее слова приводит Telegram-канал Mash.

По словам женщины, недавно в школу пришли девочки в хиджабах, еще один молодой человек во время занятий носил шапочку из фольги. Своим появлением в дуршлаге педагог хотела показать, как такие ученики выглядят со стороны.

Педагог добавила, что во время разговора с директором они пришли к выводу, что в школе не стоит «проповедовать» какую-либо религию.

В учебном заведении, по ее словам, все восприняли ситуацию доброжелательно и не оскорбляли. Тем, у кого возникли вопросы, она объясняла, что является последовательницей пастафарианства – пародийной религии, в которой верят в Макаронного монстра.

«Я считаю, что школа – не место для проповеди. Что для шапочек из фольги, что для дуршлагов, что для хиджабов. Но, если у нас допустима свобода религии, я не возражаю», – поделилась учительница.

Инцидент произошел накануне. Женщина пришла на урок в дуршлаге, который считается религиозным головным убором пастафариан. После этого некоторые родители стали требовать увольнения педагога. Другие называют ее «золотом» и не против подобных методов.

Ранее в Тюмени мужчине отказали в выдаче паспорта из-за фото с дуршлагом на голове.