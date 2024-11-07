В США заявили о возможном возобновлении авиарейсов на Украине

В 2025 году ряд авиакомпаний могут возобновить рейсы с Украины. Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявил старший партнер крупнейшей в мире консалтинговой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон, передает РИА Новости.

По его словам, эта американская организация много работала над возможностью получения страховок для рейсов из аэропортов Борисполя в Киевской области и Львова.

«Наша новая задача — найти страховку, чтобы открыть полеты авиации на западе Украины», — сказал партнер Marsh McLennan.

Он отметил, что пока реалистичен сценарий возобновления полетов из Львова. Однако для страхования небольших пассажирских авиалайнеров Airbus А320 или Boeing 737, которые можно использовать для этого, необходимо $750 млрд, сообщил Эллисон.

«Мы уже готовы к политическому решению, которое будет зависеть от ПВО и всего остального, чтобы открыть (аэропорт. — «Газета.Ru») Львов. Если нам повезет, то в январе (2025 года. — «Газета.Ru») у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать», — заявил партнер Marsh McLennan.

В марте сообщалось, что аэропорт Борисполь готов работать в условиях военного положения.

Из-за военных действий полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины запрещены.

Ранее Зеленский призвал «большие страны» усилить ПВО Украины.