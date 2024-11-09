«Давайте вернем и название СССР»: в Госдуме оценили идею переименовать Волгоград в Сталинград

Власти Волгограда должны повысить качество жизни в городе и только потом обсуждать идею возвращения названия Сталинград. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко. По его мнению, переименование города не принесет никаких положительных изменений для волгоградцев.

«Только на моей памяти было минимум 10 подобных инициатив о переименовании Волгограда. Неоднократно была попытка провести референдум. Провели. Большинство жителей Волгограда гордятся своим городом, героической историей, но считают, что название — не самая главная задача, которую нужно решать. Я могу сказать свое личное мнение: нужно уважать историю, чтить память отцов, гордиться их подвигом, быть благодарными за этот подвиг, за то, что мы живем в такой стране. Но это в прошедшем времени. Жить нужно настоящим и будущим. Напомню, что после славного героического прошлого было еще славное героическое настоящее. Город отстроился и был культурным, промышленным, сельскохозяйственным, экономическим центром Советского Союза, а ныне России. Сейчас, в том числе после длительного управления КПРФ, область наконец-то возрождается. Сформирована очень эффективная команда, которая делает с каждым годом жизнь лучше», — сказал Савченко.

Парламентарий считает, что возвращаться в прошлое — это позиция слабых. По его мнению, жители города и региона ждут от руководства повышения качества жизни, а от переименования Волгограда в Сталинград жизнь лучше не станет.

«Сначала нужно восстановить экономический и социальный статус жителей Волгограда, чтобы они гордились, что живут в таком городе. А когда будет все выстроено, мы, может быть, в очередной раз сделаем попытку переименования города. Когда я проводил соцопросы в 2006 и 2008 годах, 7-8% жителей города Волгограда хотели переименовать его. Сейчас, на мой взгляд, такой актуальности нет. Город Волгоград восстанавливает свой статус, Сталинград останется в памяти как подвиг народа. У нас пусть будет музей Сталинградской битвы, улицы, посвященные маршалам и героям этой битвы. Есть панорама. Пусть аэропорт называется «Сталинград». Это позиция слабых — вернуться. После того как название вернется, что изменится? Давайте вернем название СССР той стране, которая выиграла войну, и что поменяется? Я считаю, что сегодняшней власти нужно отчитываться перед людьми результатами качества жизни и гарантией будущих детей и внуков. Это то, за что умирали наши отцы 80 лет назад. За эту страну, за это будущее. И точно им было все равно, как называется город или страна. Им важно было, чтобы эти гарантии были обеспечены, чтобы их кровь была пролита не зря. Вот сейчас как раз наступил тот период, когда мы это доказываем», — заключил Савченко.

8 ноября издание V1.RU сообщило, что члены партии КПРФ во время круглого стола в Госдуме предложили вернуть Волгограду имя Сталинград к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. По мнению коммунистов, переименование «будет иметь важнейшее идейное значение в борьбе с киевским нацистским режимом и его западными покровителями».

В марте 2023 года опрос показал, что 70% жителей Волгограда не поддерживают переименование города. В ноябре того же года депутаты местной областной думы приняли поправки к закону, которые позволяют переименовать Волгоград в Сталинград в случае проведения областного референдума.

Историческое название Волгограда — Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем он стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград. Городу несколько раз в год возвращают название Сталинград на время проведения праздничных мероприятий.

Ранее депутат Ющенко заявил, что решать вопрос о переименовании Волгограда должна вся страна.