В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

В ночь на 9 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что произошло не менее 417 взрывов. По словам Федорова, поступила информация о разрушении ряда объектов инфраструктуры. Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

8 ноября сообщалось о повреждении объектов критической инфраструктуры в Сумской области на севере Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.