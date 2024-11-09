Федор Конюхов готовится к 200-дневному путешествию на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов в конце ноября отправится на весельной лодке по Южному океану от мыса Горн до Австралии, передает РИА Новости со ссылкой на сына мужчины и главу экспедиционного штаба Оскара Конюхова.

«Мы планируем выйти в период с 25 ноября по 5 декабря», — рассказал он и отметил, что точную дату определят погодные условия и готовность лодки.

Агентство отмечает, что с 2018 по 2019 год Федор Конюхов уже плавал от Новой Зеландии до мыса Горн, но тогда маршрут был короче на 7 тыс. км и занял 153 дня. В этот раз путешественнику предстоит преодолеть 18 тыс. км за более чем 200 дней.

В июле Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса. Он провел там 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые прошел 239 км (149 миль). Удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 км.

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