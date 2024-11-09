Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Федор Конюхов готовится к 200-дневному путешествию на весельной лодке

Федор Конюхов после 25 ноября начнет переход по Южному океану на весельной лодке

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский путешественник Федор Конюхов в конце ноября отправится на весельной лодке по Южному океану от мыса Горн до Австралии, передает РИА Новости со ссылкой на сына мужчины и главу экспедиционного штаба Оскара Конюхова.

«Мы планируем выйти в период с 25 ноября по 5 декабря», — рассказал он и отметил, что точную дату определят погодные условия и готовность лодки.

Агентство отмечает, что с 2018 по 2019 год Федор Конюхов уже плавал от Новой Зеландии до мыса Горн, но тогда маршрут был короче на 7 тыс. км и занял 153 дня. В этот раз путешественнику предстоит преодолеть 18 тыс. км за более чем 200 дней.

В июле Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса. Он провел там 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые прошел 239 км (149 миль). Удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 км.

Ранее появились кадры спасения россиянина, дрейфовавшего в Охотском море 67 дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами