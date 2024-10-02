Минобороны хочет изменить форму офицеров ВМФ

Министерство обороны РФ предложило внести изменения в форму офицеров Военно-морского флота (ВМФ) и вернуть им пилотки. Об этом пишет РБК со ссылкой на вещевое управление департамента ресурсного обеспечения российского оборонного ведомства.

В департаменте подчеркнули, что Минобороны РФ предложило внести изменения в президентский указ «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия». Так, речь идет о появлении у адмиралов парадно-выходных тужурок черного цвета с пятипроцентным золочением на воротнике.

Кроме того, предусмотрена выдача пилоток для офицеров, мичманов и прапорщиков. Она была прекращена в 2022 году.

Ранее главком ВМФ адмирал Моисеев оценил значимость стратегических подлодок для безопасности РФ.