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Минобороны хочет изменить форму офицеров ВМФ

РБК: Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФ

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Александр Гальперин/РИА Новости

Министерство обороны РФ предложило внести изменения в форму офицеров Военно-морского флота (ВМФ) и вернуть им пилотки. Об этом пишет РБК со ссылкой на вещевое управление департамента ресурсного обеспечения российского оборонного ведомства.

В департаменте подчеркнули, что Минобороны РФ предложило внести изменения в президентский указ «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия». Так, речь идет о появлении у адмиралов парадно-выходных тужурок черного цвета с пятипроцентным золочением на воротнике.

Кроме того, предусмотрена выдача пилоток для офицеров, мичманов и прапорщиков. Она была прекращена в 2022 году.

Ранее главком ВМФ адмирал Моисеев оценил значимость стратегических подлодок для безопасности РФ.

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