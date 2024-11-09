Сонная летучая мышь нашла пристанище на балконе жительницы Москвы

В Москве сонную летучую мышь спасли с балкона местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в квартире дома на улице Маршала Савицкого. Хозяйка жилища обнаружила у себя на балконе сонную летучую мышь и сообщила об этом в экстренные службы.

На место прибыли специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, которые сообщили о зверьке в Центр помощи рукокрылым и договорились о передаче волонтерам.

До этого летучая мышь, зараженная бешенством, искусала ребенка в спальне. Это был первый случай заражения человека бешенством в Канаде с 1967 года.

Ранее летучая мышь сбежала из немецкого зоопарка, спрятавшись в куртке посетительницы.