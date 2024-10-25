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Летучая мышь сбежала из немецкого зоопарка, спрятавшись в куртке посетительницы

UPI: летучая мышь сбежала из зоопарка в Германии в куртке посетительницы

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Global Look Press

Летучая мышь сбежала из немецкого зоопарка, спрятавшись в куртке посетительницы, пишет UPI.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в зоопарке Карлсруэ на юго-западе Германии. Когда посетительница Элина Офеле вместе с сыном гуляла по пещере с летучими мышами, одна из них спряталась в капюшоне куртки женщины и осталась незамеченной.

Летучая мышь была обнаружена после того, как Элина вернулась домой. Она обратилась к специалисту и поместила мышь в коробку с медовой водой и бананом, обеспечив ей комфортные условия. На следующий день ее муж и сын вернули животное в зоопарк.

Представитель организации подтвердил, что листоносая летучая мышь была возвращена в свою среду обитания и чувствует себя хорошо. Смотрители пошутили, что это первый побег в истории их зоопарка.

Ранее ученые выяснили, почему летучие мыши устойчивы к коронавирусу.

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