Пожилая петербурженка попросила школьниц не «болтать», а потом напала на одну из них

В Петербурге пожилая женщина сделала школьницам замечание, а затем напала на одну из них. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на территории школы, расположенной на Пейзажной улице на северо-востоке города. Восьмилетняя девочка после занятий общалась с подругой, когда к ним подошла пожилая незнакомка и сказала: «хватит болтать».

Одна из школьниц ответила пенсионерке, что ей не нужно указывать, что делать. После этого пожилая женщина дважды ударила девочку по лицу перчаткой и попыталась закрыть ей рот. Сопротивляясь, ребенок повредил себе палец.

Мать пострадавшей девочки заявила, что будет добиваться справедливого наказания для пенсионерки, которая напала на ее дочь. В учебном учреждении женщине пояснили, что пожилую женщину впустили на территорию в связи с тем, что она ждала дошкольника.

Ранее женщина напала на ребенка на детской площадке в Петербурге.