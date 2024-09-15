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Женщина напала на ребенка на детской площадке в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге женщина избила ребенка на детской площадке

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Shutterstock

В Красногвардейском районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства избиения ребенка на детской площадке, мальчика избила незнакомая ему женщина. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по Пейзажной улице. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего. Женщина сообщила, что когда ее 10-летний сын играл на детской площадке, к нему подошла неизвестная и несколько раз ударила его по разным частям тела.

От полученных ударов на теле мальчика остались множественные ссадины и ушибы лица и рук. Личность злоумышленницы и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Энгельсе женщина кричала на ребенка и пыталась сбросить его в воду. Нетрезвая россиянка хватала за горло и пыталась сбросить с набережной дочь, которой на вид было около семи лет. На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. В управлении следственного комитета по региону организовали доследственную проверку.

Ранее в Стерлитамаке мать жестоко избила ребенка на улице.

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