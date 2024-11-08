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Шестилетней девочке раздавило ногу столом во время праздника в Москве

«МК»: в Москве шестилетней девочке раздавило ногу во время праздника в ТЦ

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Москве упавший стол раздавил ногу шестилетней девочке во время празднования дня рождения в торговом центре. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 7 ноября в ТЦ «Авиапарк», расположенном на севере города, во время празднования детского дня рождения. Пока взрослые отдыхали в комнате для банкетов, детей развлекал аниматор.

Специалист по детским развлечениям начал делать мороженое на глазах у маленьких гостей, и процесс их так захватил, что многие из них облокотились на стол, который в итоге не выдержал и рухнул. Одна из девочек не успела отскочить и повредила ногу.

Ребенка госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у девочки сложную травму — перелом трех плюсневых костей и вывих большого пальца. Пока что пострадавшая с матерью остаются в медицинском учреждении.

Ранее отец решил вывезти шестилетнего сына в лес и оставить его там на ночь в качестве наказания.

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