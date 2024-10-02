Пьяная россиянка напала на полицейских со штыковой лопатой

В Забайкальском крае сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы отбиться от нетрезвой женщины. Об этом сообщает портал ZabNews.

Инцидент произошел в Чите в начале сентября, наряд полиции вызвали из-за конфликта соседей. Правоохранители приехали на место и обнаружили неадекватную и агрессивную женщину. Успокоить дебоширку не получилось, она нецензурно выражалась и бросалась на правоохранителей. В какой-то момент читинка достала штыковую лопату и бросилась с нею на одного из полицейских.

Стражам порядка пришлось применить табельное оружие, женщину с пулевым ранением доставили в медицинское учреждение, но спасти ее не удалось. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Саратовской области россиянина задержали за нападение на собутыльника с японским мечом. Оружием подозреваемый нанес пострадавшему не менее 12 ударов по спине знакомого. Только после нанесения травм выяснилось, что россиянин хотел избить одного молодого человека, а в итоге сделал это с другим.

Ранее россиянин напал на собутыльника и вонзил отвертку себе в живот, чтобы запутать следствие.