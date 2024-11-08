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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Глава облсовета Лукашук: в Днепропетровской области повреждена инфраструктура

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Stringer/dpa/Global Look Press

Инфраструктура повреждена в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

«Повреждена инфраструктура», — написал он.

Чиновник добавил, что повреждения зафиксированы в Покровском, Марганецком, Мировском и Грушевском районах. Что это за объекты, чиновник не уточнил.

В свою очередь, глава местной областной администрации Сергей Лысак отметил, что среди поврежденных объектов — промышленное предприятие в Никопольском районе.

По информации официального ресурса для оповещения населения, 8 ноября Днепропетровская область трижды попадала в красную зону на карте тревог.

В ночь на 4 ноября в этом регионе уже фиксировали повреждения на объектах инфраструктуры.

В ночь на 3 ноября украинский телеканал «Общественное» сообщил о повреждении железной дороги в Днепропетровской области. До этого Лысак рассказал о взрыве в регионе, в результате которого была повреждена инфраструктура.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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