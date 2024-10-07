В Якутии мигранта приговорили к 9 годам колонии за содействие терроризму

Уроженец одной из бывших советских республик финансировал из Якутска сирийских террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

Приговор вынес 1-ый Восточный окружной военный суд. 23-летнему выходцу одной из стран Центральной Азии назначили девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В силовом ведомстве уточнили, что мужчина стал приверженцем радикальных исламистов под влиянием своего земляка.

«Вел переговоры с эмиссарами запрещенной в России террористической организации посредством мобильного мессенджера WhatsApp», — говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант перечислял деньги боевикам в Сирию, которые входят в салафитскую террористическую группировку.

В середине сентября сотрудники ФСБ задержали москвича, подозреваемого в финансировании терроризма. По данным ведомства, задержанный является сторонником радикальных религиозных взглядов.

Ранее тало известно, что террористов для «Крокуса» искали среди таджиков-радикалов.