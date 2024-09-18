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Россиянам рассказали, стоит ли ждать лютой зимы на фоне аномальной погоды в сентябре

Синоптик Позднякова: аномальная погода в сентябре не приведет к лютой зиме

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Аномально жаркая погода в российских городах в сентябре 2024 года вряд ли станет причиной последующих климатических аномалий, например, лютой зимы. Об этом Pravda.Ru рассказала метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Никакой такой статистики нет. У нас в прошлом году сентябрь очень был похож на то, что мы сейчас с вами переживаем, он тоже был очень сухой и довольно теплый. Но сказать, что зима была какая-то экстремальная, нельзя», — отметила эксперт.

По ее словам, пока у синоптиков нет данных о зависимости этих природных процессов. Позднякова уточнила, что для ведения статистики специалистам потребуется более длинный ряд наблюдений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что в столице похолодает после 20-х чисел сентября. По словам синоптика, в конце месяца температура не будет существенно превышать 20°C. Он добавил, что, несмотря на похолодание, в ближайшие недели температура все равно будет на 5-6°C выше многолетних значений сентября.

Ранее синоптик ответил, продлится ли бабье лето в Москве до ноября.

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