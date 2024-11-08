«Взяли меня и списали»: директора лагеря в Бурятии уволили из-за слухов о туберкулезе вожатого

Директора детского лагеря «Зорька» в Бурятии уволили после десяти лет работы из-за подозрения на туберкулез у одного из вожатых, который в итоге не подтвердился. Как сама Саяна рассказала «Газете.Ru», мужчину приняли на работу с незакрытым медосмотром, но с действительной флюорографией. После увольнения он попал в больницу, где у него и заподозрили заболевание.

«За десять лет первый раз меня официально отпустили в отпуск в летнее время по семейным обстоятельствам. На этот период я оставила вместо себя старшего воспитателя, но она тоже директором 20 лет проработала в больших лагерях. Вся ситуация происходит. Этот вожатый был принят. У него медицинская книжка имелась, там был анализ, что прошел флюрографию от 25 января. Медосмотр до конца закрыт не был. Мы разрешили ему, что он сбегает, до конца доведет и закроет, отпускали. Он уходил, но там как будто под бронхит вопрос поставили ему, и врачи не закрыли. А он нам неправду сказал, что врача не было. И он у нас оказался в лагере с не закрытым медосмотром. В итоге этого мальчика мы уволили, он буквально четыре дня в лагере был. И все, вроде инцидент исчерпан, дальше работаем. А через неделю он попадает в больницу с подозрением на туберкулез», — сказала она.

Саяна отметила, что Роспотребнадзор выписал ей несколько крупных штрафов, которые она оплатила. В том числе ее оштрафовали за кастрюли и нескошенную траву.

«Медики начинают сразу следствие, с кем общался, где был. Он говорит, что в лагере «Зорька» работал. Весь Роспотребнадзор высадился, десант эпидемиологов давай делать тест всем детям. Меня лично, как директора лагеря, Роспотребнадзор оштрафовал за все сезоны по 20 тысяч. Мы несем ответственность, я не спорю. На первом сезоне они мне пишут протокол, что трава не до конца скошена, кастрюли из нержавейки должны быть. Понятно, что должны, но у нас нет финансирования, мы не купили дорогие кастрюли. На деньги, которые мы зарабатываем, приобретаем и кровати новые для детей, и постельное белье хорошее. Расходов много в лагере, бюджет ограниченный. Нам если выделяют средства, то чисто на капитальный ремонт. А на ежедневные, ежемесячные расходы сами мы зарабатываем за счет продажи путевок. Штраф выписали мне за первый сезон три тысячи. Меня вызывают в Следственный комитет в связи с этой шумихой. Я пишу объяснительные, в это время Роспотребнадзор уже в лагере ходит и уже опять что-то там находит, и опять на меня еще 20 тысяч штраф выписывают. Я уже за все эти годы привыкла ко всем требованиям, я с ними никогда не ругаюсь, себе дороже. Все штрафы заплатила, со всеми контролирующими организациями вопросы уладила», — добавила она.

Женщину попросили уйти по собственному желанию, а после ее отказа пригрозили увольнением по статье. Саяна ушла на больничный, после возвращения с ней расторгли договор.

По ее словам, недавно ей позвонил следователь и сообщил, что уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления — диагноз вожатого не подтвердился.

«Мне звонит следователь и говорит подъехать, потому что по мне закрыто уголовное дело в связи с отсутствием состава. Этого вожатого, который с подозрением на туберкулез, мама увезла в Москву в педиатрическую клинику. Обследование прошли, туберкулез не подтвердился. У следователя есть официальное письмо из этой клиники. Ситуации разные бывают, но так получилось, что [меня] как ненужный элемент взяли и списали», — сказала женщина.

Саяна уточнила, что из-за слухов и недостоверной информации о работе лагеря ее уволили, а вожатого начали травить. Она заявила, что десять лет назад лагерь был «в упадочном состоянии», а за эти годы она сделала большую работу, приведя в соответствие его территорию и документы.

«Писали, что мы мыться не давали в душе, проверяющие пришли — ничего подобного, график приема душа ежедневный. Что там девочек куда-то выводили, все уже понадумали. Это все неправда. Официальный документ есть, что вожатый не туберкулезник. То, что было летом — это кто-то что-то сказал, из-за этого такие последствия. Руководство понесло по наказание, административные штрафы оплатило. Не до такой же степени, до увольнения. Я с мамой разговаривала этого вожатого. Даже начали его ровесники обзывать заразным, буллинг пошел в отношении него. Получается, что мы какие-то незащищенные. Захотели — контракт расторгли, захотели — на нас написали, что угодно. А вот то, что мы с детьми круглые сутки работаем, это все делаем — вообще никому дела нет», — заключила она.

В июле следователи сообщили о проверке детского оздоровительного лагеря «Зорька» в Бурятии. Поводом стали жалобы в соцсетях и СМИ на то, что в учреждении детям разрешали мыться в 40-градусную жару только раз в неделю, а у одного из вожатых заподозрили туберкулез. Кроме того, со слов детей из старших отрядов, еще один воспитатель домогался девочек.

Ранее родители заступились за лагерь в Приморье, который проверяла прокуратура.