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СК России проверит детский лагерь из-за скандала с вожатыми

СК решил проверить лагерь в Бурятии из-за жалоб на туберкулез и домогательства

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Unsplash

В Бурятии следователи решили проверить детский оздоровительный лагерь «Зорька» после появившейся информации о нарушениях в его деятельности. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета России.

Основанием для проведения доследственной проверки стали жалобы в социальных сетях и СМИ о том, что в лагере на окраине Улан-Удэ детям разрешали мыться в жару только раз в неделю, а у одного вожатого заподозрили туберкулез. Кроме того, со слов девочек из старших отрядов, еще один вожатый домогался девочек.

Следователи планируют проверить деятельность руководства учреждения на наличие признаков преступления по статье 238 УК Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации лагеря.

До этого жительница Волгограда пожаловалась на плохие условия проживания дочери в лагере. Ребенок рассказал ей о порванных матрасах, дырявых простынях, кроватях со сломанным ножками и мужских гениталиях, нарисованных на стенах.

Ранее россиянка возмутилась организацией отдыха школьников из ХМАО в лагере в Туапсе.

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