«Детям интересно и уютно»: родители заступились за лагерь в Приморье, который проверяет прокуратура

Дети довольны программой, питанием и педагогами в лагере на необитаемом острове Аскольд в Приморье, который проверяет прокуратура после сообщений о плохих условиях. Об этом «Газете.Ru» заявила мать одного из отдыхающих там детей Анна.

«Все дети довольны и рады. Питание хорошее, даже вкуснее, чем во многих ВДЦ (Всероссийский детский центр — прим. «Газета.Ru»). У детей насыщенная программа. Да, есть дежурства по кухне — на раздаче еды и уборке посуды. Но все проходит весело, вместе с вожатыми, дружно и с улыбками. Уборка в туалетах подразумевает контроль наличия туалетной бумаги, не более. Для слета на необитаемом острове все более, чем хорошо. Вожатые, условия, персонал — все добрые и хорошие. Мой ребенок очень активный и часто бывает в поездках и ВДЦ. На мои вопросы по «Аскольду» всегда был однозначный ответ: «не холодно, сытая, мама, я занята, у нас мероприятия». У детей походы, зарядки, выступления практически каждый день, игры, недавно всем отрядом готовили сами пиццу, было очень весело, образовательный модуль — в нашем отряде лекции по ядерной физике. Детям интересно, весело и уютно, несмотря на недавние дожди. Даже они не испортили настроение. Персонал замечательный, добрый и душевный», — сказала она.

По словам женщины, на условия в лагере пожаловался один ребенок, который вел себя «не должным образом». Анна выразила надежду, что смену не приостановят, потому что ее дочь не хочет ехать домой.

«Ребенок был на этой смене, с этой девочкой. Сказала, что вела она себя не должным образом. С подружками шумели, в том числе по ночам, на замечания не реагировали. Администрация приняла решение расселить их по другим домикам, что не понравилось девочкам. Поэтому и уехала. Возникает вопрос, почему «кричали» именно на эту девочку и больше ни на кого другого? Ответ очевиден. Вопрос в данном ребенке и ее неуправляемом, неадекватном поведении. Такие пусть сидят дома и треплют нервы своим родителям. К сожалению, коллектив не для них. Дети еще там до 6 августа. Я так понимаю, что весь кипиш случился сегодня. Очень надеюсь, что смену не приостановят! А проверка по заявлению одного человека. Ну пусть проверяют, такой порядок. Пусть даже опросят других детей. Мы не хотим уезжать», — подчеркнула она.

Как рассказала еще одна родительница Юлия, у ее дочери претензии в лагере были только к насекомым, а о «спартанских условиях» родители знают заранее. Мать других детей Елена (имя изменено) в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что организаторы также предупреждали и об обязанностях детей убираться.

«Уже четвертый год отправляем своих детей на слет «Аскольд и Дир» (нас три семьи и наши пятеро детей отдыхают только там). Это остров, это палаточный лагерь, сам формат слета подразумевает, что дети живут в палатках, могут попасть под ливень и промокнуть. Дети сами за собой убирают, особенно в своих палатках. Нас об этом организаторы предупреждали! И это естественно, что дети по очереди дежурят в туалете и на кухне. Туалет девочку не заставили убирать, просто было ее дежурство. Не должен же мой ребенок за ней убрать. Взаимоотношения между ребятами там самые дружеские, дети весь год потом общаются и не теряют связь! Никогда никто не жаловался на грубое отношение вожатых. То, что написано в сообщении — ложь и провокация», — пояснила она.

31 июля прокуратура Приморья сообщила о начале проверке в лагере на острове Аскольд после информации об ужасных условиях, в которых пришлось жить детям.

По данным Newsbox24.tv, в лагере «Аскольд и Дир» нет горячей воды, а школьников заставляли убираться в комнатах и спать на мокрых после дождя матрасах. Отмечалось, что когда десятилетняя девочка отказалась мыть туалет, вожатая на нее накричала и оскорбила. Кроме того, детей везли на остров на катере без спасательных жилетов.

Правоохранители выяснили, что лагерь не был зарегистрирован в списке детских оздоровительных организаций. Более того, на острове Аскольд такая деятельность запрещена. В прокуратуре уточнили, что до этого руководителя предупреждали о том, что размещением лагеря он нарушит закон, но он это проигнорировал.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей.



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