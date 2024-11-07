В Подмосковье школьник зарубил мать топором, сходил за сладостями и сам сдался полиции 112: в Подмосковье школьник после убийства матери ушел в магазин за сладостями

В Подмосковье 15-летнего школьника подозревают в том, что он зарубил топором свою мать. По данным Telegram-каналов, между ними произошел конфликт из-за компьютерных игр и прогулов уроков. Юноша несколько раз ударил женщину по голове топором — раны оказались несовместимы с жизнью. Как сообщает региональный СК, подросток сам сдался полиции.

В деревне Красная сторожка Сергиево-Посадского городского округа 15-летний подросток зарубил 48-летнюю мать топором, сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области в Telegram-канале.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, его ход контролирует прокуратура. Следствие установило, что утром 6 ноября юноша вместе с матерью были у себя дома. Женщина находилась в спальне, куда пришел ее сын с топором и несколько раз ударил мать в область головы. От полученных травм она скончалась на месте.

Сразу после совершения преступления школьник сообщил об этом в полицию. Его задержали, с ним работают следователи.

Не разрешила играть в компьютер

Telegram-канал Mash пишет, что ученик девятого класса был фанатом Minecraft и проводил за игрой до 12 часов в день. Подобное поведение не нравилось его матери, тем более у подростка начались проблемы с учебой.

2 ноября школьник заболел. На больничном он стал играть еще больше, а домашние задания делать перестал. Тогда между сыном и матерью произошел очередной скандал, в ходе которого женщина забрала провода от компьютера, телефон и планшет. По данным Mash, подросток затаил обиду и зарубил мать во сне.

Telegram-канал 112 утверждает, что после убийства школьник заколотил дверь в комнату матери и ушел в магазин. Там он купил сладостей, а затем вернулся домой. Включил компьютер, нашел адрес ближайшего отделения полиции и сразу пошел туда с повинной. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины спустя четыре часа после ее убийства.

Учителя говорят, что подозреваемый был тихим подростком и учился нормально. Школьник воспитывался в неполной семье. Mash пишет, что подросток прогуливал уроки. 112 выяснил, что юноша уже давно вел себя «странно». У него часто болела голова, из-за чего он не мог ходить на занятия. При этом мать хотела отправить его в больницу, но к врачу он тоже не шел. Отмечается, что подобные ситуации выводили школьника из себя.

«Воспитывали как девочку»

Msk1.ru связались с родственниками семьи. Один из них рассказал изданию, что компьютерные игры «только и спасали» подростка. Семья жила «в глуши», где школьнику было не с кем общаться, поэтому он развлекался с помощью компьютера.

«До 10 лет его воспитывали, как девочку. Воспитывала его одна мать, которая 24/7 на работе. Пацан не видит матери», — сказал источник и добавил, что пытался дать школьнику «мужское воспитание», но юноша якобы из-за социофобии мало общался даже с ним.

По его мнению, имело место психологическое давление, и «стопор уже не выдержал».

Школьная подруга подозреваемого в беседе с Msk1.ru предположила, что юноше надоело постоянное «сюсюканье» матери.

«Семья живет в частном доме, что происходит за закрытыми дверьми, никто сказать не может. На людях они с сыном не ссорились. Он тихий очень, спокойный», — сказала соседка семьи News.ru.

Погибшая работала бухгалтером в мебельной компании, у нее была хорошая должность. Школьнику грозит до 10 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание, так как уголовная ответственность за тяжкие преступления наступает с 14 лет.