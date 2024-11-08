Россиянин избил двоих детей, которые задирали его сына

В Тюменской области взрослый мужчина избил двоих детей из-за того, что те задирали его сына. Об этом сообщает nashgorod.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Ишиме. Двое детей смеялись над мальчиком и издевались над ним, и отец ребенка не стерпел такого обращения со своим сыном. Мужчина заступился за него, однако задиры продолжили приставать.

После этого мужчина напал на детей и избил их. Сообщается, что в результате у них диагностировали ушибы.

Мать пострадавших детей обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и заявила, что избиение малолетних взрослым мужчиной недопустимо. По факту случившегося проведут проверку.

Ранее россиянин услышал от ребенка оскорбление и приставил к его шее пистолет.