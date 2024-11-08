Россиянин услышал от ребенка оскорбление и приставил к его шее пистолет

В Балтийске мужчину будут судить за угрозу 12-летнему школьнику, сообщили в полиции Калининградской области.

В начале августа 55-летний местный житель возвращался с работы, когда ему показалось, что двое детей на велосипедах обозвали его бранным словом. Мужчина разозлился, подозвал их к себе, а затем достал из сумки пистолет и передернул затвор. С целью устрашения он приставил ствол к шее одного из мальчиков и стал запугивать его, используя отборную ругань.

В конце концов он отпустил ребенка, а тот, вернувшись домой, рассказал о случившемся родителям. Они сразу обратились в полицию, и правоохранители вскоре нашли подозреваемого. Травматический пистолет, которым он угрожал жертве, оказался неисправным и непригодным для стрельбы. Тем не менее в отношении мужчины возбудили уголовное дело. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Тюмени двое мужчин избили подростков из-за их внешнего вида.