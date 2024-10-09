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Женщина решила сдать ДНК-тест и узнала, что ее муж приходится ей кузеном

Independent: американка узнала, что ее муж приходится ей кузеном, когда сдала ДНК-тест

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Shutterstock/FOTODOM

Американка решила пройти ДНК-тест и узнала, что ее муж приходится ей кузеном, пишет Independent.

Селина Куинонес решила пройти ДНК-тест, чтобы раскрыть тайны своего происхождения. Однако вместо интересных открытий результат оказался неожиданным — женщина узнала, что ее муж Джозеф, с которым она уже 18 лет в браке и воспитывает троих детей, на самом деле является ее кузеном.

«В глубине души я думала, что мы должны развестись», — вспоминает американка.

Селина задумалась о разводе, но затем решила, что для детей лучше, если семья останется полной. Старший сын пары признается, что иногда чувствует себя странно из-за этой истории, в то время как дочь супругов считает ситуацию «вроде бы нормальной», так как родители давно женаты.

После того как Куинонес рассказала о своем открытии в социальных сетях, пара столкнулась с потоком негативных комментариев и оскорблений. Джозеф отметил, что наиболее болезненными были предположения о том, что их дети могут стать объектом насмешек из-за необычной родословной.

«Но с тех пор, как все это вышло наружу, ничего на самом деле не изменилось, наше будущее по-прежнему выглядит светлым», — добавили супруги.

Ранее бизнесвумен Хлои Кардашьян заставила мужа трижды сдать тест ДНК из-за подозрений.

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