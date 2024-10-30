Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают бум строительства частных домов

Яндекс Недвижимость: Россию ждет бум строительства частных домов в 2025 году

close
Shutterstock

В 2025 году в России будет бум строительства частных домов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал коммерческий директор компании Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров. Он заявил о заметном росте интереса россиян к частному домостроению уже в этом году.

«Развитие сектора индивидуального жилищного строительства (ИЖС) обусловлено выгодными финансовыми условиями и государственной поддержкой. Мы видим, что все больше семей выбирают частные дома вместо квартир. Это связано как с доступностью таких объектов, так и с возможностью построить дом с выгодой до 30% по сравнению с покупкой готового жилья. Особенно активно покупатели пользуются льготными ипотечными программами, которые государство продолжает субсидировать», — отметил Белокуров.

Основной причиной роста популярности ИЖС в 2024 году эксперт назвал расширение программ льготной ипотеки и возможность самостоятельного строительства с минимальными затратами. Также, по мнению Белокурова, застройщики предлагают все больше выгодных условий, которые компенсируют высокие кредитные ставки. Кроме того, значительный вклад в развитие частного строительства вносят государственные программы для семей с детьми и льготные кредиты для строительства загородных домов.

По данным Торгово-промышленной палаты, до конца 2024 года доля частного домостроения в общем объеме жилья может превысить 70%. В период с января по июль 2024 года в сегменте ИЖС было введено в эксплуатацию 43,6 млн кв. м жилья, что почти в 2,5 раза больше, чем в многоквартирных домах. За первые пять месяцев года зарегистрировано 220 тыс. индивидуальных домов, что на 38 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что россияне стали намного чаще покупать квартиры на этапе котлована.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами