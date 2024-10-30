В России ожидают бум строительства частных домов

В 2025 году в России будет бум строительства частных домов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал коммерческий директор компании Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров. Он заявил о заметном росте интереса россиян к частному домостроению уже в этом году.

«Развитие сектора индивидуального жилищного строительства (ИЖС) обусловлено выгодными финансовыми условиями и государственной поддержкой. Мы видим, что все больше семей выбирают частные дома вместо квартир. Это связано как с доступностью таких объектов, так и с возможностью построить дом с выгодой до 30% по сравнению с покупкой готового жилья. Особенно активно покупатели пользуются льготными ипотечными программами, которые государство продолжает субсидировать», — отметил Белокуров.

Основной причиной роста популярности ИЖС в 2024 году эксперт назвал расширение программ льготной ипотеки и возможность самостоятельного строительства с минимальными затратами. Также, по мнению Белокурова, застройщики предлагают все больше выгодных условий, которые компенсируют высокие кредитные ставки. Кроме того, значительный вклад в развитие частного строительства вносят государственные программы для семей с детьми и льготные кредиты для строительства загородных домов.

По данным Торгово-промышленной палаты, до конца 2024 года доля частного домостроения в общем объеме жилья может превысить 70%. В период с января по июль 2024 года в сегменте ИЖС было введено в эксплуатацию 43,6 млн кв. м жилья, что почти в 2,5 раза больше, чем в многоквартирных домах. За первые пять месяцев года зарегистрировано 220 тыс. индивидуальных домов, что на 38 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что россияне стали намного чаще покупать квартиры на этапе котлована.