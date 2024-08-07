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Умер экс-кандидат в депутаты Никольский, убивший свою жену

SHOT: признавшийся в убийстве жены экс-кандидат в депутаты Никольский умер

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Евгений Никольский/VK

Умер экс-кандидат в депутаты тверской Гордумы Евгений Никольский, который в соцсетях признался в убийстве собственной жены. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, у мужчины оторвался тромб.

Утром 20 апреля экс-кандидат в депутаты Тверской думы Евгений Никольский разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором признался в убийстве своей жены. В своем послании мужчина добавил, что «лживая тварь получила по заслугам», а ему «плевать, что будет с ним». В то же время он попросил «сберечь дочку», потому что «она его последний стимул жить».

Как позднее сообщил Mash, мужчину задержали. Однако Telegram-канал Baza отмечал, что после преступления Никольский попал сначала в больницу с черепно-мозговой травмой — брат жены ударил его домкратом по голове.

Депутат Госдумы и председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что причиной конфликта между супругами могла стать ревность, однако подчеркнул, что все факты еще должно установить следствие.

Ранее россиянина заподозрили в убийстве супруги – главы села.

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