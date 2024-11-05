В Москве спасли стаффордширского терьера, отравившегося алкоголем

Столичные ветеринары спасли молодого стаффордширского терьера, отравившегося алкоголем. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Недавно хозяин животного обратился в государственную ветклинику, предположив, что у его восьмимесячного пса случился инсульт. У собаки наблюдались судороги, шаткость походки, тремор конечностей, дискоординация и отдышка. Однако ветеринарный врач-невролог опровергла поставленный «диагноз» и установила, что причиной тяжелого состояния питомца стало отравление этиловым спиртом.

Позже выяснилось, что владелец животного с друзьями отдыхал на природе. Разбившаяся бутылка со спиртным испортила некоторые продукты, их пришлось выбросить. Собака съела эти продукты из мусорного пакета, спустя 40 минут у животного появились тревожные симптомы. В итоге собаке оказали экстренную помощь по снятию интоксикации.

В Мосветобъединении подчеркнули, что алкогольное отравление у собак — серьезная проблема, требующая немедленного вмешательства специалистов. Собачий организм не способен эффективно перерабатывать спирт, поэтому даже небольшое количество алкоголя может оказать крайне негативное влияние на здоровье животного, напомнили ветеринары.

Ранее в США выросло число отравлений марихуаной среди домашних питомцев.