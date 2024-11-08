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Еврокомиссия начала новое расследование в отношении маркетплейса с китайскими товарами

ЕК начала новое расследование в отношении маркетплейса Temu с товарами из Китая

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Markus Mainka/Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия начала новое расследование в отношении маркетплейса Temu с товарами из Китая, на этот раз в рамках закона по защите прав потребителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Брюссель обвиняет платформу в размещении предложений о продаже якобы незаконной продукции, говорится в публикации.

В заявлении ЕК отмечается, что онлайн-площадку уведомили о том, что на ее платформе нарушается потребительское право Евросоюза. Temu поручили привести эту деятельность в соответствие с законодательством ЕС.

Подчеркивается, что речь идет о якобы введении покупателей в заблуждение и «недобросовестных попытках» влиять на их решения о покупках.

31 октября Еврокомиссия начала официальное разбирательство против Temu из-за «продажи нелегальной продукции».

В мае Еврокомиссия в соответствии с законом о цифровых услугах внесла платформу в список «очень крупных сетевых платформ», наравне с Amazon, Twitter и Tik Tok. Данная платформа популярна в ЕС, и в среднем насчитывает порядка 75 млн активных пользователей в месяц.

Ранее стали известны причины, по которым у россиян резко упал интерес к маркетплейсам.

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