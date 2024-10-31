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ЕК начала разбирательство в отношении китайского маркетплейса Temu

ЕК начала официальное разбирательство в отношении китайского маркетплейса Temu

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Markus Mainka/Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия (ЕК) начала официальное разбирательство против китайского интернет-магазина Temu из-за «продажи нелегальной продукции». Об этом сообщается на сайте ЕК.

В заявлении говорится, что платформа Temu могла нарушить закон о цифровых услугах (DSA) в областях, связанных с продажей нелегальной продукции. Речь идет об алгоритмах маркетплейса, используемых для рекомендации покупок пользователям и доступа компании к данным покупателей.

11 октября Еврокомиссия начала расследование в отношении маркетплейса Temu. Она потребовала предоставить подробную информацию и внутренние документы о мерах, принятых против присутствия и повторного появления на онлайн торговой площадке продавцов, предлагающих незаконную продукцию.

В мае Еврокомиссия в соответствии с законом о цифровых услугах внесла платформу в список «очень крупных сетевых платформ», наравне с Amazon, Twitter и Tik Tok. Данная платформа популярна в ЕС, и в среднем насчитывает порядка 75 млн активных пользователей в месяц.

В августе основателя Temu Колин Хуан признали самым богатым человеком Китая, его состояние оценивается в $48,6 млрд.

Ранее стали известны причины, по которым у россиян резко упал интерес к маркетплейсам.

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