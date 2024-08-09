Раскрыты причины, по которым у россиян резко упал интерес к маркетплейсам

С апреля по июнь россияне стали намного реже пользоваться доставкой товаров повседневного спроса. В целом продажи на маркетплейсах значительно снизились. Основная причина такой ситуации – период отпусков, объяснил 360.ru независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

Снижение продаж на онлайн-площадках традиционно наблюдается весной и летом, пояснил специалист. Чаще именно на это время у людей приходятся отпуска, в связи с чем меняются планы и откладываются повседневные покупки.

С ценами это не связано – стоимость товаров в онлайн-магазинах значительно не росла, подчеркнул аналитик. По его словам, дефицит курьеров и сборщиков заказов на это не влияет.

«Что касается курьерской доставки, то могут быть перебои с уходом части рабочей силы, состоящей из мигрантов. Но в целом отметить рост цен на маркетплейсах нельзя», — заключил Анфиногенов.

До этого выяснилось, что крупнейшие российские маркетплейсы столкнулись с замедлением роста оборотов в первой половине 2024 года. Обороты таких площадок, как Wildberries, Ozon, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет» выросли на 21%, что вдвое ниже, чем годом ранее.

Эксперты ранее рассказали, какие товары чаще всего подделывают на маркетплейсах.