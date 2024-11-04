Эксперт перечислила полезные овощи-заменители картофеля

В качестве заменителя традиционного картофеля можно использовать батат, топинамбур, фасоль и сельдерей. Об этом рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Кузнецова.

В качестве примера она привела батат, пищевая ценность которого практически одинакова с картофелем: свыше 80 килокалорий. Но он содержит больше клетчатки и медленных углеводов.

«Батат добавит в копилку массу полезных веществ», — рассказала Кузнецова.

По ее словам в батате содержится намного больше, чем в картофеле, кальция и магния, витамина А и В6.

Врач отметила немало полезных свойств и в топинамбуре. Она назвала его «натуральным пребиотиком», обладающим способностью стабилизировать микрофлору кишечника и препятствовать набору лишнего веса. По ее мнению, топинамбур — это полезный антипод картофеля.

Эксперт посоветовала заменить картофель в борще и винегрете фасолью, а вместо пюре есть лобио.

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