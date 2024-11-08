Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван главный источник новостей для украинцев

InMind: большинство украинцев узнают новости из Telegram

close
Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Основным источником новостей для украинцев стали соцсети и Telegram. Об этом стало известно по данным украинского онлайн-опросника InMind.

Большинство респондентов (84%) отметили, что в основном потребляют новости в социальных сетях. 73% из них — в Telegram. Особо активно мессенджер используют жители прифронтовых территорий.

Впервые с начала российско-украинского конфликта уровень доверия украинцев к медиа опустился ниже 50% — до 47%.

11% опрошенных подчеркнули, что читают российские медиа, чтобы узнать, что они рассказывают об Украине, а также услышать другую точку зрения. При этом уровень доверия к российским СМИ остается низким.

20 октября глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что власти ищут пути для регулирования работы Telegram на территории страны.

Она добавила, что проект по регуляции Telegram отправлен на согласование в Еврокомиссию. Герасимьюк подчеркнула, что пока Киев может влиять на действия соцсети как медиа, но не на платформу в целом.

Ранее на Украине предложили полностью заблокировать Telegram.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами