Назван главный источник новостей для украинцев

Основным источником новостей для украинцев стали соцсети и Telegram. Об этом стало известно по данным украинского онлайн-опросника InMind.

Большинство респондентов (84%) отметили, что в основном потребляют новости в социальных сетях. 73% из них — в Telegram. Особо активно мессенджер используют жители прифронтовых территорий.

Впервые с начала российско-украинского конфликта уровень доверия украинцев к медиа опустился ниже 50% — до 47%.

11% опрошенных подчеркнули, что читают российские медиа, чтобы узнать, что они рассказывают об Украине, а также услышать другую точку зрения. При этом уровень доверия к российским СМИ остается низким.

20 октября глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что власти ищут пути для регулирования работы Telegram на территории страны.

Она добавила, что проект по регуляции Telegram отправлен на согласование в Еврокомиссию. Герасимьюк подчеркнула, что пока Киев может влиять на действия соцсети как медиа, но не на платформу в целом.

Ранее на Украине предложили полностью заблокировать Telegram.