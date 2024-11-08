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Пожилой россиянин остался без квартиры и сбережений после телефонного разговора

В Иркутске мужчина остался без квартиры и сбережений после телефонного разговора

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Depositphotos

В Иркутске 64-летний местный житель лишился всех сбережений и двухкомнатной квартиры после общения с аферистами. Об этом сообщает издание IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

В мошеннической схеме были задействованы сразу несколько человек. Сначала с мужчиной связались якобы из МФЦ и предложили перерасчет пенсии. Затем подключились другие аферисты, они убедили собеседника, что его кабинет на Госуслугах взломали и выманили у него личные данные. Также мужчину запугивали лже-силовики. Действуя по их указанию, иркутянин приобрел новый смартфон и сим-карту, оформил несколько кредитов и продал принадлежавшую ему квартиру в Ленинском округе. Деньги от займов и квартиры он перевел на счета мошенников.

Полиция выясняет другие обстоятельства аферы.

Ранее беседа с мошенниками обошлась российской пенсионерке в 1,2 млн рублей.

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